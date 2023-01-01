BuildFire
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「BuildFire」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
網站： buildfire.com
免責聲明：WebCatalog 與 BuildFire 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。