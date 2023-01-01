學習編碼從未如此簡單！ 提升您的職業生涯，建立應用程式和網站，甚至成為開發人員。 Mimo 讓學習編碼和深入研究電腦科學變得盡可能直觀和簡單，以便每個人都可以逐步學習程式設計——本世紀的技能。 您將透過實作學習使用Python、JavaScript、HTML 進行編碼，透過簡短的編碼課程，編寫程式碼並在我們的行動程式碼編輯器中運行，該編輯器的工作方式類似於IDE，可讓您運行程式碼、與Mimo 的編碼社群互動，創建項目，學習多種程式語言，並按照自己的步調做更多事情！借助 Mimo，您可以在繁忙的日常日程中，只要有幾分鐘空閒時間就可以進行編碼。 Mimo 被數以百萬計的學習者使用，是學習 Python、JavaScript、HTML、SQL 等語言編碼的最簡單、最有效的方式。我們的程式設計課程和課程適合所有人，即使之前很少或沒有程式設計經驗。

網站： mimo.org

免責聲明：WebCatalog 與 Mimo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。