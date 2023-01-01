Programming Hub

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

以有趣的方式培養您的程式設計技能。透過遊戲般的學習體驗學習編碼。使用一站式代碼學習應用程式探索互動式程式設計課程。免費學習使用 HTML、Javascript、C、C++、C#、Swift、Python、R 程式設計、Java、人工智慧、CSS 等進行編碼。您將像專家一樣學習編碼，並像遊戲一樣享受它。這很簡單，很快，而且很有趣！擁有 5000 多個程式（程式碼範例）、35 多個課程和世界上最快的編譯器的龐大集合，您的所有程式需求都捆綁在一個應用程式中，供您日常練習。

網站： programminghub.io

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