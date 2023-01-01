Altamira HRM

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Altamira Recruiting 是一款基於雲端的軟體，可管理新員工搜尋和選拔的整個過程。它易於使用，並且完全可根據企業和招聘公司的需求進行客製化。選擇使用 Altamira Recruiting 的公司將擁有個人化的職業網站、與所有主要求職入口網站和社交網路的整合、功能豐富的履歷資料庫、強大的報告系統等等。

網站： platform.altamirahrm.com

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