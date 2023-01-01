SAO/NASA 天文物理資料系統 (ADS) 是一個針對天文學和物理學研究人員的數位圖書館入口網站，由史密森天文物理觀測站 (SAO) 在 NASA 的資助下運作。 ADS 維護三個書目館藏，其中包含超過 1500 萬條記錄，涵蓋天文學和天體物理學、物理學和普通科學領域的出版物，包括所有 arXiv 電子印刷品。主要天文學和物理學出版物的摘要和全文都可以透過新的 ADS 現代搜尋形式以及經典搜尋形式進行索引和搜尋。也提供可瀏覽的紙本表格。 除了維護其書目語料庫之外，ADS 還追蹤其記錄的引用和使用情況，以提供先進的發現和評估功能。 ADS 整合在其館藏中，提供對大量外部資源的存取和指向，包括出版商網站上提供的電子文章、天文物體資訊、資料目錄和外部檔案託管的資料集。目前，我們擁有由合作者維護的超過 1330 萬筆記錄的連結。這種深度的資訊使得文獻計量學和資訊科學等領域的許多出版物（引用的、非引用的）成為可能。

網站： ui.adsabs.harvard.edu

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