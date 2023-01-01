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Plane Finder 是一項總部位於英國的即時航班追蹤服務，於 2009 年推出，能夠顯示全球航班數據。可用的數據包括航班號碼、飛機的移動速度、高度和旅行目的地。該服務有多種版本作為行動應用程式提供，包括免費、高級 3D 和擴增實境版本。航班追蹤地圖和資料庫可以透過網頁瀏覽器存取。 Plane Finder 允許註冊用戶透過 Plane Finder ADS-B 用戶端共享其 ADS-B 和 MLAT 數據，該用戶端適用於 macOS、Windows 和 Linux。 Plane Finder 支援 NATS 的 VFR 圖表，並且是第一個引入重播功能的主要航班追蹤應用程序，允許用戶重播可追溯到 2011 年的航班。

網站： planefinder.net

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