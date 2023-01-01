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ZingPlay 是领先的娱乐软件开发商和发行商。 2009 年在越南创立 ZingPlay 品牌后，该公司迅速成为越南最受欢迎和最受尊敬的电脑游戏制造商之一。通过专注于创造精心设计、高度愉悦的娱乐体验，ZingPlay 自成立以来一直保持着无与伦比的质量声誉。

网站： play.zing.vn

免责声明：WebCatalog 与 Zing Play 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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