ZingPlay 是领先的娱乐软件开发商和发行商。 2009 年在越南创立 ZingPlay 品牌后，该公司迅速成为越南最受欢迎和最受尊敬的电脑游戏制造商之一。通过专注于创造精心设计、高度愉悦的娱乐体验，ZingPlay 自成立以来一直保持着无与伦比的质量声誉。

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