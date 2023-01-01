Punchers 是一款 3D 拳击模拟器，您可以在其中实现追求拳击事业的梦想。身临其境且逼真的图形将给您带来亲自在擂台上战斗的感觉。甚至还有慢动作模式，您可以从电影的角度感受战斗。右勾拳，左勾拳！您已经迷上了 Punchers，不是吗？倾斜方向 - WASD 或箭头键 左拳 - R 或 < 右拳 - T 或 > Punchers 由 Vardan Aleksanyan 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Lampada Street 和 Striker Dummies！

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