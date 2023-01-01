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Furcifer's Fungeon

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Furcifer's Fungeon 是一款自动卷轴 Roguelike 游戏，你所做的一切都会影响你的天赋选择。成为一只死灵法师鹅，或者是挥舞着雷霆之刃的狂战士！在每次运行中收集传奇物品，并将它们带回家，以便在未来获得更多构建选项。对抗大量不同类型的敌人并进行大量升级，以升级自己并击败真菌！

网站：poki.com

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