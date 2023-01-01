Cookin' Truck 是 Spirkop 制作的一款烹饪管理游戏。你有没有想过经营自己的餐车？那么《烹饪卡车》就是适合您的游戏！库存您的卡车并添加食谱以吸引尽可能多的客户和销售。不过要小心！您需要明智地管理您的食物、现金和时间。让人们再次光顾，您的生意就能继续下去！如果你的库存管理不善，你的烹饪日子可能就结束了！ 控制： 鼠标 - 单击即可播放 关于创作者： Cookin' Truck 由法国 Spirkop 创建。

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