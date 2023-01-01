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Gomoku.com 是一个免费玩五子棋的地方。您可以与其他玩家一起玩游戏并实时聊天，或者与强大的电脑对手对战，学习策略，参加锦标赛等等。查看我们的特色。 五子棋是一款有趣且易于学习的棋盘游戏。任何人都可以在五分钟内弄清楚并在 Gomoku.com 上玩一盘游戏。 五子棋也是一种复杂的游戏，顶级玩家在玩了多年后仍在学习掌握！

网站： gomoku.com

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