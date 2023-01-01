Guess Who?

猜猜是谁？是一款适合两个玩家的经典趣味游戏，每个玩家开始游戏时都会使用一个棋盘，棋盘上有 24 个人的卡通图像和他们的名字，所有图像都站着。每个玩家从包含相同 24 张图像的单独卡片堆中选择一张自己选择的卡片。游戏的目标是首先确定对手选择了哪张牌。玩家轮流问各种是或否的问题来淘汰候选人，例如“你的人戴眼镜吗？”然后，玩家将通过向下翻转这些图像来消除候选者（根据对手的反应），直到只剩下一张。精心设计的问题可以让玩家消除一张或多张可能的牌。问题可能包括：猜猜谁？由 Codethislab 开发。他们创造了更多经典棋盘游戏，现在都可以在 Poki 上找到。

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