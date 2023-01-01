WebCatalog
Guess Who?

Guess Who?

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Guess Who?”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

猜猜是谁？是一款适合两个玩家的经典趣味游戏，每个玩家开始游戏时都会使用一个棋盘，棋盘上有 24 个人的卡通图像和他们的名字，所有图像都站着。每个玩家从包含相同 24 张图像的单独卡片堆中选择一张自己选择的卡片。游戏的目标是首先确定对手选择了哪张牌。玩家轮流问各种是或否的问题来淘汰候选人，例如“你的人戴眼镜吗？”然后，玩家将通过向下翻转这些图像来消除候选者（根据对手的反应），直到只剩下一张。精心设计的问题可以让玩家消除一张或多张可能的牌。问题可能包括：猜猜谁？由 Codethislab 开发。他们创造了更多经典棋盘游戏，现在都可以在 Poki 上找到。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Guess Who?”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Battleship War

Battleship War

poki.com

Rummy

Rummy

poki.com

Foosball

Foosball

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Striker Dummies

Striker Dummies

poki.com

CardzMania

CardzMania

cardzmania.com

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe

poki.com

Goose Game

Goose Game

poki.com

TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

Tripeaks Solitaire

Tripeaks Solitaire

poki.com

Ultimate Tic Tac Toe

Ultimate Tic Tac Toe

poki.com

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策