Vivas.AI 是一个一站式市场，可访问适用于各行业各种用例的各种人工智能模型。 Vivas.AI 将权力平衡从机器学习工程师转向应用工程师。应用程序开发人员不再需要在内部开发模型，而只需将它们拖放到他们选择的低代码平台中即可使用它们来构建他们最喜欢的应用程序。用户可以使用示例数据验证模型，并访问模型卡、最佳实践和限制，以确保客户对他们选择的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商业模式具有包容性，致力于提供一个可供多个供应商提供其模型的市场。这使得 Vivas.AI 市场更具包容性和广泛性。简而言之，Vivas.AI 渴望成为 AI/ML 市场的“Uber”。

网站： vivas.ai

免责声明：WebCatalog 与“Vivas.AI”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。