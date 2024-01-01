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Veritas Technologies 是多云数据管理领域的领导者。超过 80,000 家客户（包括 87% 的财富全球 500 强客户）依靠我们来帮助确保其数据的保护、可恢复性和合规性。 Veritas 因大规模可靠性而享有盛誉，可提供客户所需的弹性，以应对勒索软件等网络攻击造成的破坏。没有其他供应商能够与 Veritas 的执行能力相媲美，通过单一统一的方法支持 800 多个数据源、100 多个操作系统和 1,400 多个存储目标。在我们的云规模技术的支持下，Veritas 今天正在实施其自主数据管理战略，该战略可减少运营开销，同时提供更大的价值。
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