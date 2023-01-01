Aqua Security
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Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，客户遍布 40 多个国家，财富 1000 强。
网站： aquasec.com
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