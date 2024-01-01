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Arcserve 提供卓越的解决方案来保护需要全面、全面的数据和勒索软件保护的组织的无价数字资产。 Arcserve 成立于 1983 年，是全球经验最丰富的业务连续性解决方案提供商，通过位于任何位置、本地和云中的应用程序和系统来保护多代 IT 基础设施。全球 150 多个国家/地区的组织依靠 Arcserve 的高效集成技术和专业知识来消除数据丢失和停机时间延长的风险，同时将备份和恢复数据的成本和复杂性降低高达 50%。 Arcserve 总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯，在世界各地设有分支机构。
目录:
Business
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