Tyler Technologies

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Tyler Technologies（纽约证券交易所股票代码：TYL）为公共部门提供集成软件和技术服务。泰勒的端到端解决方案使地方、州和联邦政府实体能够与居民和彼此之间高效、透明地运作。通过连接不同系统中的数据和流程，泰勒的解决方案改变了客户获得对其社区机会和解决方案的可行见解的方式。 Tyler 在近 13,000 个地点成功安装了 40,000 多次，客户遍及全美 50 个州、加拿大、加勒比海地区、澳大利亚和其他国际地区。 Tyler 因成长和创新而多次获得认可，其中包括政府技术公司的 GovTech 100 名单。有关总部位于德克萨斯州普莱诺的标准普尔 500 强公司 Tyler Technologies 的更多信息，请访问 tylertech.com。
目录:
Business
企业资源计划系统

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