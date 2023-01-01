澳大利亚服务部（Services Australia），前身为人类服务部（Department of Human Services），更早前为社会保障部（Department of Social Security），是澳大利亚政府的执行机构，负责向符合条件的澳大利亚公民和永久居民提供一系列福利、健康、子女抚养费和其他服务。

网站： servicesaustralia.gov.au

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