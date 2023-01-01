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S&P Capital IQ Pro 结合了广泛的数据、强大的分析和深入的行业情报，为我们的客户提供对其所关注的公司和市场无与伦比的洞察力。除了我们庞大的高质量数据之外，S&P Capital IQ Pro 移动应用程序还使客户能够快速轻松地访问最新新闻、市场数据、文件和公司信息。几乎可以随时随地访问。

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