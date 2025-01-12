内部通讯软件 - 最热门应用 - 波兰

Assembly

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Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。