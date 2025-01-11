商务即时通讯软件 - 最热门应用 - 波兰

Clinked

clinked.com

Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 Adob​​eSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。