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SpringCM 是一个安全的云平台，可跨桌面、移动和 Salesforce 等合作伙伴应用程序管理销售合同和所有类型的文档。 SpringCM 通过先进的工作流程管理整个合同生命周期，自动执行手动任务和复杂流程。 SpringCM 建立在自己的云基础设施平台之上，是一个注重性能、可用​​性和安全性的内容交付网络。其公司总部位于伊利诺伊州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在旧金山和伦敦开设了两个新办事处，并于 2018 年在布加勒斯特开设了办事处。它在合同管理领域获得了所有 Salesforce AppExchange 合作伙伴中最多 5 星的评价。 2018 年 7 月 31 日，DocuSign 宣布计划以 2.2 亿美元收购 SpringCM。 2018 年 9 月 4 日，DocuSign 收购了 SpringCM Solution。

网站： springcm.com

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