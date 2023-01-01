替代项 - SpringCM
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一个功能丰富的 CLM 平台，可让您简化合同流程并以降低的成本实现大规模合规性。
Zoopsign
zoopsign.com
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Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合同生命周期管理软件，可帮助法律部门专注于真正重要的工作。通过自动化合同起草、审批工作流程、电子签名、智能归档和监控，Precisely 使法律能够为其组织带来结构和真正的商业价值。我们以企业为中心的功能包括复杂的合同自动化和生成，允许您设置复杂的审批工作流程、发送合同以供审核和电子签名，并将所有合同存档在一处。恰恰成为您唯一的事实来源。我们的解决方案受到法律界的信赖，并受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航运中心等业务团队的喜爱。
Contractify
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用于在线电子签署、管理和自动化所有合同的合同管理软件。 Contractify 使团队能够在线协作。