替代项 - SpringCM

Precisely

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Precisely 是一款合同生命周期管理软件，可帮助法律部门专注于真正重要的工作。通过自动化合同起草、审批工作流程、电子签名、智能归档和监控，Precisely 使法律能够为其组织带来结构和真正的商业价值。我们以企业为中心的功能包括复杂的合同自动化和生成，允许您设置复杂的审批工作流程、发送合同以供审核和电子签名，并将所有合同存档在一处。恰恰成为您唯一的事实来源。我们的解决方案受到法律界的信赖，并受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航运中心等业务团队的喜爱。