Food Network 是一家美国基本有线电视频道，由 Television Food Network, G.P. 所有，该公司是 Discovery, Inc.（持有该网络 69% 的股权）和 Nexstar Media Group（持有剩余 31% 的股权）之间的合资企业和普通合伙企业。 ）。尽管存在这种所有权结构，该频道仍作为美国探索网络公司的一个部门进行管理和运营。该频道播放有关食品和烹饪的特别和定期节目。 除了位于纽约市的总部外，Food Network 还在亚特兰大、洛杉矶、旧金山、芝加哥、底特律、泽西城、辛辛那提和诺克斯维尔设有办事处。 截至 2018 年 9 月，美国有 9100 万家庭接收 Food Network（98.6% 的家庭拥有有线电视）。

网站： foodnetwork.com

免责声明：WebCatalog 与“Food Network”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。