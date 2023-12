ESPN(最初是娱乐和体育节目网络的缩写)是 ESPN Inc. 旗下的一家美国跨国基本有线体育频道,由华特迪士尼公司 (80%) 和赫斯特通讯公司 (20%) 共同拥有。该公司由 Bill Rasmussen 及其儿子 Scott Rasmussen 和 Ed Egan 于 1979 年创立。 ESPN 主要通过位于康涅狄格州布里斯托尔的演播室进行转播。该网络还在迈阿密、纽约市、西雅图、夏洛特和洛杉矶设有办事处。詹姆斯·皮塔罗 (James Pitaro) 目前担任 ESPN 主席,自 2018 年 3 月 5 日起担任该职务,约翰·斯基珀 (John Skipper) 于 2017 年 12 月 18 日辞职。虽然 ESPN 是最成功的体育网络之一,但 ESPN 受到了很多批评。这包括对报道有偏见、利益冲突以及与个别广播公司和分析师的争议的指控。 截至 2018 年 9 月,ESPN 向美国约 8600 万电视家庭(拥有付费电视的家庭的 93.2%)收看。除了美国的旗舰频道及其七个相关频道外,ESPN 在超过 200 个国家/地区播出。国家。它在澳大利亚、巴西、拉丁美洲和英国运营区域频道。在加拿大,它拥有 The Sports Network (TSN) 及其五个姐妹网络 20% 的权益。 2011 年,ESPN 的历史和崛起被记录在《那些家伙玩得尽兴》中。这是一本非小说类书籍,由詹姆斯·安德鲁·米勒 (James Andrew Miller) 和汤姆·沙尔斯 (Tom Shales) 撰写,由利特尔布朗公司 (Little, Brown and Company) 出版。

网站: espn.com

