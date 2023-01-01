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YouTube TV 是一项美国流媒体电视服务，提供来自超过 85 个电视网络的直播电视、点播视频和基于云的 DVR。它由 Google 的子公司 YouTube 所有，而 Google 本身又是 Alphabet Inc. 的子公司。 YouTube TV 的节目范围包括美国主要网络，例如 ABC、CBS、NBC、PBS、Fox、FX、AMC、CNN、Fox News、TBS、探索频道、喜剧中心和 ESPN。 YouTube TV 于 2017 年 2 月 28 日推出。

网站： youtube.com

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