查找您最喜爱的节目、通过直播聊天、获取活动信息，或者只是发呆。你的来电。 Adult Swim 是一个面向成人的美国夜间有线电视频道，与基本有线电视网络卡通网络共享频道空间，并由其内部制作工作室 Williams Street 制作。它是美国媒体集团华纳兄弟探索公司的一部分。

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