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Comcast Cable Communications, LLC（以 Xfinity 名义开展业务）是一家美国电信公司，是 Comcast Corporation 的一个部门，用于营销该公司提供的消费者有线电视、互联网、电话和无线服务。该品牌于2010年首次推出；在此之前，这些服务主要以康卡斯特的名义销售。

网站： xfinity.com

免责声明：WebCatalog 与“Xfinity”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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