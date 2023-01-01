Comcast Cable Communications, LLC（以 Xfinity 名义开展业务）是一家美国电信公司，是 Comcast Corporation 的一个部门，用于营销该公司提供的消费者有线电视、互联网、电话和无线服务。该品牌于2010年首次推出；在此之前，这些服务主要以康卡斯特的名义销售。

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