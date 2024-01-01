Robust Intelligence

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强大的智能使企业能够通过自动化解决方案来保护其人工智能转型，以防范安全威胁。 Robust Intelligence 的平台包括一个引擎，用于检测和评估模型漏洞，以及建议和实施必要的防护措施，以减轻生产中人工智能应用程序面临的威胁。这使得公司能够通过一次集成来满足人工智能安全标准，并在后台自动工作以保护应用程序从开发到生产的整个过程。 Robust Intelligence 得到红杉资本和 Tiger Global 的支持，并受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美国国防部等领先公司的信任，以解锁企业人工智能使命。
目录:
Business
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