替代项 - Robust Intelligence
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Microsoft Fabric
microsoft.com
将您的数据带入人工智能时代。 通过在单个人工智能驱动的平台上将每个数据源和分析服务连接在一起，重塑每个人访问、管理和处理数据和见解的方式。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
neptune.ai
neptune.ai
在一个位置记录、组织、比较、注册和共享所有 ML 模型元数据。 - 随着建模团队的成长而实现自动化和标准化 - 与您的团队和整个组织就模型和结果进行协作 - 使用托管、部署在本地或私有云中。与任何 MLOps 堆栈集成
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Together AI
together.ai
用于构建和运行生成式人工智能的最快云平台。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
Openlayer
openlayer.com
最先进的平台，用于从头开始构建高质量、值得信赖的模型。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Kognic
kognic.com
用于 ADAS/AD 的一流传感器融合解决方案，用于探索、塑造和解释数据集。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave 是一家专业的云提供商，在业界最快、最灵活的基础设施之上提供大规模 GPU。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop 拥有创建 AI 模型所需的所有工具，全部集中在一个平台上。跳过编码步骤并比以前更快地交付智能解决方案。
CalypsoAI
calypsoai.com
随着人工智能继续给各行各业带来革命性的变化，并在日常使用中变得越来越普遍，相关的风险也随之增加。在 CalypsoAI，我们认识到这些日益增长的风险。通过我们先进的 AISec 解决方案，我们的使命是通过提供突破性的 AI 安全平台来增强企业和政府组织的能力。这些平台测试、验证和保护人工智能系统，释放新机遇，强化决策流程并推动创新。我们使组织能够自信地驾驭人工智能采用的复杂环境。 CalypsoAI 致力于塑造技术与安全相结合的未来，改变企业运营方式，为建设更美好的世界做出贡献。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一个 LLM Ops 平台，用于微调和评估 LLM，使通才技术团队能够轻松创建自定义 AI 模型。
VESSL AI
vessl.ai
借助完全托管的基础设施、工具和工作流程，更快地大规模构建、训练和部署模型。
Replicate
replicate.com
使用 API 运行 AI。运行和微调开源模型。大规模部署自定义模型。全部只需一行代码。
Superwise
superwise.ai
随着越来越多的企业依靠人工智能模型来提高影响力和利润，管理、监控和优化这些模型的现实行为的需求也在增长。 Superwise.ai 是一家监控并确保生产中人工智能模型健康状况的公司。 Superwise.ai 已被顶级组织使用，每天监控数百万个预测，以消除这些模型的黑盒性质带来的风险：错误的决策、不必要的偏差和合规问题。他们的人工智能保证解决方案是所有利益相关者的真相来源之一，并为数据科学和运营团队提供正确的见解，通过变得更加独立、敏捷并增强对模型运营的信心来扩展人工智能的使用。 已实施的用例包括客户终身价值 (CLV) 预测、欺诈检测、潜在客户评分、承保、信用风险等。 superwise...