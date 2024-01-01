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Rep 为电子商务商店开发了首款 AI 礼宾服务，可转化更多流量、减少客户支持请求并获得更多销售额 - 所有这些均由我们自己的 Rescue AI（行为 AI）和 ChatGPT（会话 AI）提供支持。销售代表主动接近不参与的网站访问者，并为他们提供引导式购物体验。 结果？购物者可以更快地找到产品，获得更相关的产品推荐和优惠，并快速回答所有与商店相关的问题。平均转化次数增加高达 9%。平均 AOV 增加 15%。将支持请求减少 92% 以上。

目录:

Productivity
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