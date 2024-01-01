ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策

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