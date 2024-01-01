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QAD 是下一代云制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在动荡的世界中取得成功，面对供应中断和需求波动，制造商和供应链必须快速响应变化并无缝优化敏捷性、效率和弹性，以提供有效的客户服务。 QAD 提供自适应应用程序来支持这些自适应企业。 QAD 成立于加利福尼亚州圣巴巴拉，客户遍及全球 84 个国家。数千家企业已部署QAD企业解决方案，包括企业资源规划（ERP）、数字商务（DC）、供应商关系管理（SRM）、数字供应链规划（DSCP）、全球贸易和运输执行（GTTE）、企业质量管理体系(EQMS)，连接劳动力和流程智能。
目录:
Business
企业资源计划系统

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