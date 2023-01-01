Plex Smart Manufacturing Platform

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Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
网站： cloud.plex.com
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