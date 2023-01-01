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Readovka 世界 - 拥有自己的历史和观点的媒体 我们的项目于 2013 年在俄罗斯小城斯摩棱斯克成立，几乎立即成为该地区每个当地居民都知道和阅读的主要新闻来源。在优秀团队的努力下，该项目于2018年达到了联邦级别，现在已达到国际级别。雷多夫卡记者每天都会探索主要新闻并将其清晰地传达给读者。 目前，仅 Telegram 的俄罗斯 Readovka 版本每月使用量就超过 5 亿。每天有超过 15,000,000 人观看我们的新闻。除了 Telegram 的主要频道外，我们的媒体控股还拥有官方网站（链接在此）、社交网络中的群组和帐户，以及快速发展的 TikTok 个人资料。 Readovka 的总覆盖率超过 1,000,000,000 次浏览。 现在我们也说英语，这样来自俄罗斯的主要新闻就被全世界知道了。

网站： readovka.world

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