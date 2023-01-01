BrainLeaf 帮助设计人员和开发人员快速、准确地确定他们的项目范围。项目功能可以从我们预先构建的列表功能列表中提取或手动创建。工时和定价是在粒度级别上添加的，使所有利益相关者和资源能够了解项目的实际范围。该系统使团队能够做出准确的估计并更好地管理客户的期望。

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