Other Perspectives IO

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我们创建该产品是为了满足我们从竞争对手那里寻找病毒式内容的需求。通过对竞争对手在社交媒体上的行为进行基准测试和分析，我们成功找到了在 Facebook 和 Instagram 上病毒式传播并快速增长的秘诀。使用我们的工具，我们能够在不到一年的时间内将主页的社交媒体关注度从 400 万粉丝增加到 1100 万粉丝，而无需在广告上投入任何资金。此外，多年来我们还帮助记者和励志演讲者为他们的社交媒体渠道创作病毒式故事。

目录:

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