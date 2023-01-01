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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Pepper Cloud 是一款易于使用的一体化销售 CRM，适合中小型企业。 Pepper Cloud CRM 通过无缝管理销售线索、销售机会、客户互动和收入预测来帮助中小企业。 Pepper Cloud 与 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和许多其他工具完全集成。借助 Pepper Cloud，您无需在多个 Excel 工作表、电话留言或电子邮件中管理销售数据。 CRM 为您提供了一个单一平台，您可以在其中管理您的销售和客户。

网站： peppercloud.com

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