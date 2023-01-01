Mekari Qontak

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Qontak by Mekari 是利用可扩展 API 技术的企业全渠道 CRM 技术的领先专家提供商。 Qontak 基于 SaaS 模型构建，使企业能够快速增长销售、客户服务和运营。我们的解决方案支持企业在统一的 SaaS CRM 技术中使用 WhatsApp 和 Instagram、社交媒体、电子商务、语音通话、KPI 和线下活动。凭借经过 ISO 认证的技术堆栈，我们的解决方案受到银行、跨国公司、国有企业乃至中小企业的青睐。 Qontak 是全球排名第一的官方 WhatsApp Business API 和 Instagram API 合作伙伴。立即加速您的销售和客户服务。

网站： qontak.com

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