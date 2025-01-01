替代项 - PayrollPanda

Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款在线会计和开票平台，帮助用户管理财务，提供自动化任务功能，支持个性化发票和项目管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
7shifts
7shifts.com
7shifts是一个为餐厅设计的团队管理平台，提供调度、沟通和人工成本管理工具，帮助提高运营效率和团队协作。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll是一款基于云端的薪资软件，自动计算薪水、税费和扣款，支持印度、阿联酋和美国的合规管理，提供员工自助服务和薪资单生成。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
PayFit
payfit.com
PayFit是一款基于云的薪资和人力资源管理平台，提供自动薪资计算、员工门户、假期及报销管理等功能，简化工资流程。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
Fourth
fourth.com
该应用程序管理薪资和人力资源行政事务，帮助酒店行业应对劳动、合规和员工保留等问题。提供全面服务和技术解决方案。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款全面的云端HR薪资软件，提供招聘、离职、绩效管理等功能，帮助企业高效管理人力资源。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Horilla
horilla.com
Horilla 是一款开源 HR 管理软件，提供招聘、入职、绩效管理、考勤、工资和员工参与等功能，适合各类组织使用。
Wrapbook
wrapbook.com
Wrapbook是为娱乐行业设计的生产会计和薪资管理平台，提供工资管理、成本跟踪和合规性支持。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。