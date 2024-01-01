MLJAR - 杰出的数据科学工具 mljar-supervised 是一个以人为本的机器学习平台。它使算法搜索和调整变得轻松。用户需要上传数据集，选择输入和目标属性，mljar 会找到最匹配的 ML 算法。 MLJAR 自动化机器学习管道的过程。 MERCURY 是与非技术人员共享 Python 笔记本的最简单方法。通过将小部件添加到您的计算笔记本，您可以创建交互式报告、仪表板、Web 应用程序...并使用 MERCURY CLOUD 只需单击几下即可部署它。

网站： mljar.com

免责声明：WebCatalog 与“MLJAR”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。