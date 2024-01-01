MLJAR

MLJAR

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：mljar.com

使用 WebCatalog Desktop 上“MLJAR”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

MLJAR - 杰出的数据科学工具 mljar-supervised 是一个以人为本的机器学习平台。它使算法搜索和调整变得轻松。用户需要上传数据集，选择输入和目标属性，mljar 会找到最匹配的 ML 算法。 MLJAR 自动化机器学习管道的过程。 MERCURY 是与非技术人员共享 Python 笔记本的最简单方法。通过将小部件添加到您的计算笔记本，您可以创建交互式报告、仪表板、Web 应用程序...并使用 MERCURY CLOUD 只需单击几下即可部署它。
目录:
Software Development
MLOps Platforms

网站： mljar.com

免责声明：WebCatalog 与“MLJAR”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

V7

v7labs.com

SAP

SAP

sap.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

您可能还会喜欢

Mineo

Mineo

mineo.app

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Weights & Biases

Weights & Biases

wandb.ai

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Hopsworks

Hopsworks

hopsworks.ai

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Tensorfuse

Tensorfuse

tensorfuse.io

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Banana

Banana

banana.dev

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Microsoft Trove

Microsoft Trove

microsoft.com

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.