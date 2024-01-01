Hopsworks 是一个协作 ML 平台，具有适用于批量和实时数据的最高性能特征存储。围绕业界最先进的模块化功能存储构建，为现有管道提供无缝集成，并有助于更快地将模型投入生产。 什么以及为什么？特征存储是在构建和部署机器学习模型时管理特征的平台。像 Hopsworks 这样的特征存储可用于更快地迭代以及更快地将模型部署到生产中。它有利于更轻松地扩展和移动实时机器学习用例，并提高数据和人工智能团队的生产力。集成 作为一个开放式模块化平台，Hopsworks 与数据科学生态系统中的所有主要工具集成，并且可以作为托管解决方案部署在所有云平台上。 Hopsworks 是一个以 Python 为中心的平台，您现有的 python 代码和管道可以与 Hopsworks 无缝使用，并且在我们的企业解决方案上，您可以安装自己的库或任何您希望的框架，并在本地 jupyter 环境中工作。

网站： hopsworks.ai

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