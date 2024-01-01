MemoriaCall

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

与 Zoom 等传统产品不同，MemoriaCall 的应用内会议智能功能彻底改变了用户与会议交互的方式，而成本却很低。借助 MemoriaCall，只需询问有关会议的任何问题，几秒钟内您就会收到准确的答案。在办公室或旅途中不再需要手动记笔记或遗漏细节。 MemoriaCall 自动音频转录用户会议，提供人工智能驱动的摘要，甚至充当他们的智能会议助手。借助应用内文件共享、存档和高级搜索功能，所有用户会议信息都触手可及。体验无缝集成并通过每年为您的利润增加 1000 个工作小时来提高您组织的盈利能力。
目录:
Business
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