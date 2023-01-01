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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Medianova提供全球CDN解决方案和云平台，在流媒体、编码、缓存、微缓存、混合CDN和网站加速方面拥有丰富的经验。 Medianova 的业务遍及 20 个国家，拥有 100% SSD 驱动的选播网络，是欧洲和中东基于 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。

网站： medianova.com

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