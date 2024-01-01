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Gupshup.io 是领先的营销、商务和支持自动化对话云。 Gupshup 的自动化解决方案帮助印度、拉丁美洲、欧洲、东南亚、中东和美国的 45,000 多个品牌提供更好的客户体验，并在节省成本的同时增加收入。花旗银行、阿克苏诺贝尔、可汗学院、联合利华、MPL、Netflix、Flipkart 和 Ola 是其主要客户。 Gupshup 对话云通过适用于 30 多个语音、文本和聊天渠道的单一消息 API，每月支持超过 100 亿条消息。

目录:

Business
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