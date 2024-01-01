CrescoData

CrescoData

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：crescodata.com

使用 WebCatalog Desktop 上“CrescoData”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

CrescoData 是亚太地区领先的企业商务自动化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一个集成平台，可在世界领先的商务平台之间映射和自动化产品、库存和订单数据。我们喜欢解决复杂的商务数据映射和自动化问题！连接到 CrescoData 云商务套件，获取行业领先的技术，利用云 AI 和机器学习的力量，大规模智能连接、映射和自动化商务数据。无需编码即可开始连接 Channel API。通过我们的渠道集成即服务 (cPaaS) 消除耗时的渠道维护。能够通过单一集成访问超过 85 个预配置连接器。 CrescoData Commerce Connect 平台： - 每天处理超过 500 万个 SKU - 每月处理超过 2200 万美元的订单 - 连接到超过 85 个渠道 - 以 8 种不同语言为 10 个市场的 1,500 多家商家实现自动化。 CrescoData 成立于 2014 年，总部位于新加坡。该团队遍布亚太地区和欧洲。
目录:
Business
多渠道零售软件

网站： crescodata.com

免责声明：WebCatalog 与“CrescoData”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Webgility

Webgility

webgility.com

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Channable

Channable

channable.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

EasyStore

EasyStore

easystore.co

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

您可能还会喜欢

RingLead

RingLead

ringlead.com

italist

italist

italist.com

Church Nerds

Church Nerds

churchnerds.co

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Retention.com

Retention.com

retention.com

Prescient AI

Prescient AI

prescient-ai.io

Savant Labs

Savant Labs

savantlabs.io

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

elastic.io

elastic.io

elastic.io

GoodData

GoodData

gooddata.com

Skai

Skai

skai.io

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策