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CDNetworks 成立于 2000 年，是一家提供全方位服务的内容交付网络 (CDN)，为互联网内容和应用程序的交付提供技术、网络基础设施和客户服务。该公司将自己定位为跨国内容交付服务提供商，特别重视新兴互联网市场，包括南美、印度和中国。该公司的内容交付网络由遍布五大洲的 1,500 个接入点 (PoP) 组成。服务包括 CDN、视频加速、DDoS 防护、云存储、云访问安全代理 (CASB)、Web 应用程序防火墙 (WAF) 以及具有云负载平衡功能的托管 DNS。主要差异化因素包括大量的全球 PoP、在中国和俄罗斯的良好网络影响力以及福布斯、三星和现代等知名客户。 CDNetworks 在美国、韩国、中国、日本、英国和新加坡设有办事处。 CDNetworks 在 2018 年将其徽标颜色从蓝绿色更改为彩色，并添加了口号“加速、安全、控制”。 总部已于2018年底从香港迁至新加坡。

网站： cdnetworks.com

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