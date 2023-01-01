Cloudflare, Inc. 是一家美国网络基础设施和网站安全公司，提供内容交付网络服务、DDoS 缓解、互联网安全和分布式域名服务器服务。 Cloudflare 的服务位于网站访问者和 Cloudflare 用户的托管提供商之间，充当网站的反向代理。 Cloudflare 的总部位于旧金山。 Cloudflare 因不愿监控通过其网络分发的内容而面临多项争议——它基于言论自由原则捍卫了这一立场。 Cloudflare表示将“继续遵守法律”并“为所有客户服务”，并进一步解释“我们正确的角色不是互联网审查者”。这些争议涉及 Cloudflare 的内容中立政策以及随后众多争议网站使用其服务的情况，其中包括 The Daily Stormer 和 8chan（一个与美国多起大规模枪击事件和新西兰基督城清真寺枪击事件有关的图片板）。在公众压力下，Cloudflare 于 2017 年终止了对 The Daily Stormer 的服务，并在 2019 年埃尔帕索枪击事件后终止了对 8chan 的服务。

网站： cloudflare.com

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