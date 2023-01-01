PagerDuty 是一家美国云计算公司，专门为 IT 部门提供 SaaS 事件响应平台。截至 2018 年，该公司已筹集超过 1.7 亿美元的风险投资。它被《福布斯》评为“云 100 强”，并入选《今日美国》2018 年多元化中小型企业排行榜。PagerDuty 总部位于旧金山，在多伦多、亚特兰大、英国、和澳大利亚。其平台旨在通过机器学习和自动化向客户发出中断和中断警报。该软件作为独立服务运行，也可以集成到现有 IT 系统中。著名客户包括 GE、Vodafone、Box.com、Clover Network 和 American Eagle Outfitters。

网站： pagerduty.com

免责声明：WebCatalog 与“PagerDuty”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。