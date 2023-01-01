Lets.events 是一款方便活动策划者的宾客名单管理和签到工具，可促进公众参与。我们为任何规模的活动提供最直观、用户友好的宾客管理工具。可以通过 Excel 导入或社交媒体上的活动共享链接手动添加参与者。活动结束后，所有客人都会被组织为联系人并生成报告，以便更好地了解客人如何参与您的活动。您可以将您的联系人用于潜在客户培育或营销活动。要了解更多信息，请访问 http://content.lets.events/overview

目录 :

网站： lets.events

免责声明：WebCatalog 与“Lets.events”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。