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Lets.events 是一款方便活动策划者的宾客名单管理和签到工具，可促进公众参与。我们为任何规模的活动提供最直观、用户友好的宾客管理工具。可以通过 Excel 导入或社交媒体上的活动共享链接手动添加参与者。活动结束后，所有客人都会被组织为联系人并生成报告，以便更好地了解客人如何参与您的活动。您可以将您的联系人用于潜在客户培育或营销活动。要了解更多信息，请访问 http://content.lets.events/overview

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